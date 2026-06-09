Meteo domani 10 giugno: cavo d’onda porta piogge e temporali su diverse regioni d’Italia, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria che si muove tra Islanda e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa. Questa interessa anche l’Europa centro-occidentale con una saccatura che porta nuvole e piogge, instabilità in aumento anche al Nord Italia. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi sulle omonime Isole intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 giugno

Al Nord: Al mattino piogge e temporali sparsi su Alpi e Prealpi e con sconfinamenti sulle pianure specie tra Triveneto e Lombardia. Al pomeriggio temporali in estensione anche su Piemonte ed Emilia, fenomeni intensi al Nord-Est. In serata e in nottata Tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sul Triveneto. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 giugno

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati, salvo della nuvolosità in sviluppo in Appennino ed in movimento sul versante adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in transito. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali piovaschi possibili lungo l’Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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