Meteo domani 10 Maggio 2018: nubi irregolari al mattino ma con isolate precipitazioni, rovesci e temporali sparsi al pomeriggio

Al Nord: Al mattino possibili piogge sui settori occidentali, più asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio rovesci e temporali sui rilievi alpini e appenninici come sulla Liguria, variabile sugli altri settori ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile sulle Alpi, più stabile altrove con ampi spazi di sereno specie sull’Adriatico. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da Nord o da Ovest. Mari da poco mossi a quasi calmi.