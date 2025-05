Meteo domani 10 maggio: secondo weekend di maggio che inizia con sole e qualche temporale pomeridiano

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’Appennino e settori interni delle Isole Maggiori ed in movimento sulle pianure adiacenti. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite e qualche velatura in transito. Nuvolosità in aumento nella notte su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e stabili o in lieve calo massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.