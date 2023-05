Meteo domani 10 maggio: una perturbazione atlantica porta maltempo in Italia con piogge e temporali diffusi

Al Sud e sulle Isole: Al mattino deboli piogge su Campania, Molise, Basilicata e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione sulle regioni peninsulari, asciutto sulle Isole con cieli sereni in Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.