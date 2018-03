Meteo domani 10 Marzo 2018: nubi in aumento al centro-nord Italia e piogge in arrivo

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge o pioviggini sui settori occidentali, neve a partire dai 1300-1500 metri. Al pomeriggio peggioramento in estensione a tutte le regioni con copertura nuvolosa compatta e piogge di debole entità, quota neve in deciso rialzo specie sulle Alpi centrali fino a 1500-1600 metri. In serata maltempo in intensificazione sulla Liguria con piogge via via più intense, neve sui settori alpini occidentali a partire dai 1300 metri, molto più in alto altrove. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.