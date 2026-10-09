Meteo domani 10 ottobre: fine settimana che inizia con tempo instabile per il transito di una saccatura depressionaria

Situazione sinottica europea
Saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo centrale, con goccia d’aria fredda in quota, dispensando piogge e temporali in Italia. Campo di alta pressione che rimonta invece dall’Atlantico verso i settori occidentali dell’Europa, massimi intorno a 1025 hPa sulle Isole Azzorre. Vasta circolazione depressionaria che si muove tra Mare del Nord e Scandinavia con minimo al suolo intorno a 995 hPa.
Previsioni meteo per domani, 10 ottobre
Al Nord: Al mattino molte nubi su tutti i settori, anche basse e compatte, ma con tempo per lo più asciutto salvo deboli piogge sulla Romagna. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali fenomeni soprattutto al Nord-Est, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte condizioni di tempo asciutto ovunque, locali foschie sulla pianure. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 10 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Marche, Abruzzo e basso Lazio, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e settori adriatici, localmente anche intensi. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento salvo residue piogge su Marche e Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 10 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile o perturbato su regioni Peninsulari e Sicilia con piogge e temporali anche intensi, più asciutto sulla Sardegna. Nel pomeriggio poche variazioni con molte nuvole e precipitazioni diffuse, più sole sulla Sardegna. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.