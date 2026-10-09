Meteo domani 10 ottobre: fine settimana che inizia con tempo instabile per il transito di una saccatura depressionaria

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile o perturbato su regioni Peninsulari e Sicilia con piogge e temporali anche intensi, più asciutto sulla Sardegna. Nel pomeriggio poche variazioni con molte nuvole e precipitazioni diffuse, più sole sulla Sardegna. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.