Meteo domani 10 settembre 2018: tempo stabile in Italia salvo locali acquazzoni pomeridiani

Al Centro: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni, a tratti più spessa su Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio situazione invariata con maggiori schiarite su Umbria, Marche e Toscana. In serata cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.