Meteo domani 11 aprile: weekend che inizia con stabilità prevalente e qualche acquazzone sparso

Situazione sinottica europea Vasta e profonda circolazione depressionaria che si muove sull’Atlantico in direzione delle Isole Britanniche, con un minimo di pressione al suolo intorno a 970 hPa ad ovest dell’Irlanda. Alta pressione che si estende invece sul Mediterraneo occidentale con valori massimi fino a 1015 hPa. Solo sul nord Africa è ancora presente una circolazione depressionaria con goccia fredda in quota.

Previsioni meteo per domani, 11 aprile

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e nubi basse sulla Liguria. In serata e nottata nuvolosità in graduale aumento a partire dal Nord-Ovest con locali piogge sulle Alpi occidentali. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 aprile

Al Centro: Tempo stabile al mattino con sole prevalente, nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche nube in Appennino e cieli soleggiati altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

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