Meteo domani 11 dicembre: ancora stabilità diffusa in Italia grazie all’alta pressione, ma attenzione a nebbie e nubi basse

Situazione sinottica europea Vasto anticiclone con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa che dal Mediterraneo centro-occidentale si espande fin sull’Europa, porta tempo stabile con temperature ben al di sopra delle medie. Flusso perturbato in seno ad un vortice polare più compatto che scorre tra nord Atlantico e Scandinavia, con diversi minimi al suolo profondi fino a 940 hPa tra Groenlandia ed Islanda.

Previsioni meteo per domani, 11 dicembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nuvolosità bassa e compatta lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti bassi anche su Liguria e settori costieri Adriatici. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nubi basse lungo la Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli pienamente soleggiati, qualche addensamento atteso sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio poche variazioni con ancora tempo del tutto asciutto; in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora addensamenti bassi lungo le coste orientali. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli soleggiati salvo la presenza di addensamenti bassi lungo la Puglia. Al pomeriggio nubi basse segnalate anche su Cilento e coste Tirreniche della Calabria, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente; ancora nubi basse tra Molise e Puglia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

