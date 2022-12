Meteo domani 11 dicembre: piogge e nevicate fino a bassa quota al nord Italia; ecco le previsioni

Situazione sinottica europea

Vortice di bassa pressione in movimento verso l’Europa orientale richiama aria artica sull’Italia, con neve fino a quote molto basse; il vortice raggiungerà valori fino a 995 hPa a ridosso dei paesi dei Balcani; contestualmente un ciclone in pieno Atlantico si attesterà su valori fino a 965 hPa. Infine un campo di alta pressione raggiunge massimi fino a 1050 hPa tra Groenlandia ed Islanda.

Previsioni meteo per domani, 11 dicembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con piogge sparse tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con neve sulle Alpi orientali oltre i 200 metri e in Appennino a quote collinari. Al pomeriggio ancora fenomeni su Emilia Romagna e Triveneto. In serata atteso residuo maltempo su Romagna e Triveneto; precipitazioni nevose attese fin verso i 100-200 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 11 dicembre

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio piogge su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con neve dai 1000-1200 metri. In serata e in nottata residui fenomeni sulle Marche; variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 11 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni attese su Campania e Calabria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo asciutto sulle regioni peninsulari; peggiora su Sardegna e Sicilia, con piogge sparse. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.