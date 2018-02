Meteo domani 11 febbraio 2018: tempo in genere stabile quasi ovunque, peggiora al Nord dalla serata

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile con qualche nube sparsa specie sul Alpi pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizini di stabilità con sole prevalente salvo addensamenti anche compatti sui settori occidentali. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati da Nord o da Ovest. Mari da mossi a molto mossi.