Meteo domani 11 giugno: ancora piogge e temporali su alcune regioni d’Italia e lieve calo termico

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria che si muove tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia con diversi minimi di pressione al suolo fino a 99a hPa. Questa pilota una piccola saccatura colma di aria fresca in allungamento sui Balcani e che lambisce anche la Penisola Italiana portando instabilità e lieve calo termico. Anticiclone delle Azzorre in elevazione verso nord-est con massimi intorno a 1025 hPa ad ovest di Penisola Iberica e Francia. Campo di alta pressione presente anche sulla Russia occidentale.

Previsioni meteo per domani, 11 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su Triveneto, Emilia Romagna e Liguria, con isolati piovaschi sulle coste Adriatiche. Maggiore variabilità su Friuli Venezia-Giulia e Veneto con possibili brevi rovesci nel pomeriggio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 giugno

Al Centro: Al mattino velature in transito con isolati piovaschi sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Marche e Abruzzo con rovesci sparsi. Tempo nuovamente stabile in serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Possibili brevi rovesci pomeridiani su Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. Tempo nuovamente stabile a seguire con ampie schiarite nel corso delle ore notturne. Temperature minime stabili e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.