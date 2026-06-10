Meteo domani 11 giugno: ancora piogge e temporali su alcune regioni d’Italia e lieve calo termico

Situazione sinottica europea
Vasta circolazione depressionaria che si muove tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia con diversi minimi di pressione al suolo fino a 99a hPa. Questa pilota una piccola saccatura colma di aria fresca in allungamento sui Balcani e che lambisce anche la Penisola Italiana portando instabilità e lieve calo termico. Anticiclone delle Azzorre in elevazione verso nord-est con massimi intorno a 1025 hPa ad ovest di Penisola Iberica e Francia. Campo di alta pressione presente anche sulla Russia occidentale.
Previsioni meteo per domani, 11 giugno
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su Triveneto, Emilia Romagna e Liguria, con isolati piovaschi sulle coste Adriatiche. Maggiore variabilità su Friuli Venezia-Giulia e Veneto con possibili brevi rovesci nel pomeriggio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 11 giugno
Al Centro: Al mattino velature in transito con isolati piovaschi sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Marche e Abruzzo con rovesci sparsi. Tempo nuovamente stabile in serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 11 giugno
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Possibili brevi rovesci pomeridiani su Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. Tempo nuovamente stabile a seguire con ampie schiarite nel corso delle ore notturne. Temperature minime stabili e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.