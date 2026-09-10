Meteo domani 11 settembre: ancora tempo instabile in Italia con possibilità di temporali a tratti intensi

Situazione sinottica europea Una profonda circolazione depressionaria si muove tra Groenlandia e Islanda con un minimi di pressione al suolo con valori intorno a 975 hPa. Dall’atlantico un campo di alta pressione di origine azzorriana rimonta invece verso l’Europa occidentale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Saccatura depressionaria che si muove tra Europa centro-orientale e Mediterraneo portando ancora maltempo e aria più fresca.

Previsioni meteo per domani, 11 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con fenomeni sparsi possibili al Nord-Est, più asciutto altrove. Nel pomeriggio tempo più stabile con nuvolosità e schiarite, locali acquazzoni sulle Alpi orientali. Tra la serata e la notte tornano le piogge su Lombardia e Veneto, più stabile altrove con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 settembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati fenomeni sulle Marche. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento sui settori adriatici con locali piogge sulle coste, più asciutto con maggiori schiarite altrove. Temperature minime in calo e massime in locale rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi specie su regioni Peninsulari e zone interne della Sicilia. In serata e nottata tempo più asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi. mossi.

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