Meteo domani 12 febbraio 2018: maltempo sull’Italia con piogge, temporali e neve a quote molto basse

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutti i settori salvo maggiori schiarite al nord ovest, neve a partire da quote prossime alla pianura sull’Emilia occidentale, a 2-400 metri altrove. Al pomeriggio nevicate in estensione sulla regione emiliana con fiocchi fin verso parmense e modenese, quota neve in ulteriore calo sui rimanenti settori. In serata nevicate intense sui settori pianeggianti dell’Emilia centro-occidentale, occasionali fiocchi di neve in pianura anche tra Veneto e Romagna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.