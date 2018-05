Meteo domani 12 Maggio 2018: sole al mattino su tutte le regioni italiane, rovesci o temporali al pomeriggio sui rilievi

Al Nord: Al mattino bel tempo e schiarite piuttosto ampie su tutte le regioni, salvo locali addensamenti in prossimità dei rilievi. Al pomeriggio peggiora lungo l’arco alpino con possibilità di locali temporali, in locale estensione alle pianure di Veneto, Piemonte e Lombardia. In serata residui fenomeni sulle aree precedentemente interessate dall’instabilità, clima più asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Sud Ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.