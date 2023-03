Meteo domani 12 marzo: tempo piuttosto stabile in Italia, con molte sole ma anche qualche pioggia residua

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa poco sulla Penisola Iberica. Lobo del vortice polare ancora presente alla latitudini settentrionali con un minimo di pressione al suolo intorno a 980 hPa sulla Scandinavia. Questo pilota una saccatura depressionaria che si spinge verso i Balcani e fino al Mar Egeo, con correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali sul Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per domani, 12 marzo

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 marzo

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni sul Lazio centro-meridionale, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.