Meteo domani 12 ottobre: avvio di settimana per lo più stabile in Italia, ma anche piogge su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con anche locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piogge in arrivo su Sicilia e Calabria, migliora sulla Sardegna con schiarite. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con schiarite più diffuse, salvo residui fenomeni tra Calabria e Sicilia. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.