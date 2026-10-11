Meteo domani 12 ottobre: avvio di settimana per lo più stabile in Italia, ma anche piogge su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre in espansione su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa sul basso Atlantico. Vasta saccatura depressionaria che dalla Scandinavia si estende sull’Europa centro-orientale fino a lambire il Mediterraneo centrale portando qualche pioggia anche in Italia. Vasta e profonda circolazione depressionaria sul nord Atlantico con minimo di pressione al suolo fino a 960 hPa tra Groenlandia e Islanda.
Previsioni meteo per domani, 12 ottobre
Al Nord: Al mattino molti addensamenti sulla Pianura Padana con piogge sulla Romagna, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni delle condizioni meteo al settentrione. Tra laserata e la notte tempo per lo più asciutto su tutti i settori con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 12 ottobre
Al Centro: Al mattino molte nubi sulle regioni centrali con anche locali pioviggini sulle Marche, maggiori schiarite sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità attiva sul versante adriatico con acquazzoni da isolati a sparsi, asciutto sul versante tirrenico con cieli soleggiati. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 12 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con anche locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piogge in arrivo su Sicilia e Calabria, migliora sulla Sardegna con schiarite. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con schiarite più diffuse, salvo residui fenomeni tra Calabria e Sicilia. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.