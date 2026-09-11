Meteo domani 12 settembre: piogge e temporali che si spostano verso sud, tempo in miglioramento altrove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge da sparse a isolate su regioni ioniche e Sicilia, più asciutto altrove con sole prevalente sulla Sardegna. Nel pomeriggio ancora maltempo tra Sicilia e Calabria e temporali in sviluppo in Appennino, poche variazioni sugli altri settori. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.