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Meteo domani 12 settembre: piogge e temporali che si spostano verso sud, tempo in miglioramento altrove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 12 settembre 2026: la saccatura che si muove verso i Balcani porta ancora piogge e temporali sulle regioni del Sud, migliora il tempo altrove

Meteo domani 12 settembre: piogge e temporali che si spostano verso sud, tempo in miglioramento altrove
Previsioni meteo in Italia per domani 12 settembre 2026

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre che si espande dall’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Una saccatura depressionaria si muove invece tra Europa orientale e Balcani con residue precipitazioni anche sull’Italia. Profonda struttura depressionaria che si muove a nord dell’Islanda con valori minimi al suolo fino a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 settembre

Al Nord: Giornata all’insegna del bel tempo al settentrione con tempo asciutto e cieli prevalentemente soleggiati, salvo degli addensamenti bassi al mattino specie sui settori di pianura. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con della nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 settembre

Al Centro: Al mattino addensamenti nuvolosi sul versante adriatico con locali piogge specie sulle coste. sole prevalente altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino, soleggiato su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge da sparse a isolate su regioni ioniche e Sicilia, più asciutto altrove con sole prevalente sulla Sardegna. Nel pomeriggio ancora maltempo tra Sicilia e Calabria e temporali in sviluppo in Appennino, poche variazioni sugli altri settori. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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Francesco Cibelli

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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