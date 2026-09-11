Meteo domani 12 settembre: piogge e temporali che si spostano verso sud, tempo in miglioramento altrove

Situazione sinottica europea
Anticiclone delle Azzorre che si espande dall’Atlantico verso l’Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Una saccatura depressionaria si muove invece tra Europa orientale e Balcani con residue precipitazioni anche sull’Italia. Profonda struttura depressionaria che si muove a nord dell’Islanda con valori minimi al suolo fino a 985 hPa.
Previsioni meteo per domani, 12 settembre
Al Nord: Giornata all’insegna del bel tempo al settentrione con tempo asciutto e cieli prevalentemente soleggiati, salvo degli addensamenti bassi al mattino specie sui settori di pianura. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con della nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 12 settembre
Al Centro: Al mattino addensamenti nuvolosi sul versante adriatico con locali piogge specie sulle coste. sole prevalente altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino, soleggiato su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 12 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge da sparse a isolate su regioni ioniche e Sicilia, più asciutto altrove con sole prevalente sulla Sardegna. Nel pomeriggio ancora maltempo tra Sicilia e Calabria e temporali in sviluppo in Appennino, poche variazioni sugli altri settori. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.