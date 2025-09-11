Meteo domani 12 settembre: tempo più stabile in Italia ma con alcune eccezioni, vediamo dove

Situazione sinottica europea Vasta e profonda struttura depressionaria presente tra Islanda e Isole Britanniche con valori minimi al suolo fino a 980 hPa. Questa porta correnti umide anche sui settori centro-occidentali del continente lambendo la nostra Penisola. Anticiclone delle Azzorre in Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle omonime Isole ma in estensione in parte anche sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 12 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Lombardia e Alpi orientali, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora instabilità sui settori alpini centro-orientali con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni possibili su Piemonte e Lombardia. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche nube in Appennino. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse e ampie schiarite ovunque, isolate piogge sulla Sicilia. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

