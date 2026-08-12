Meteo domani 13 agosto: giornata stabile e soleggiata in Italia con caldo intenso, salvo locali temporali di calore

Situazione sinottica europea
Vasto e robusto promontorio anticiclonico disteso su Mediterraneo e su gran parte dell’Europa con massimi di pressione al suolo che raggiungono i 1025 hPa tra Europa centrale e Mar Baltico, alimentato dalla risalita di aria molto calda dall’Africa. Condizioni meteo asciutte anche sul Mediterraneo centrale al netto di qualche temporale di stampo pomeridiano. Vasta saccatura depressionaria che si muove invece tra Europa orientale e Russia occidentale con aria più fresca al seguito.
Previsioni meteo per domani, 13 agosto
Al Nord: Al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del Nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 13 agosto
Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 13 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibile locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste, e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.