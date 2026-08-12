Meteo domani 13 agosto: giornata stabile e soleggiata in Italia con caldo intenso, salvo locali temporali di calore

Situazione sinottica europea

Vasto e robusto promontorio anticiclonico disteso su Mediterraneo e su gran parte dell’Europa con massimi di pressione al suolo che raggiungono i 1025 hPa tra Europa centrale e Mar Baltico, alimentato dalla risalita di aria molto calda dall’Africa. Condizioni meteo asciutte anche sul Mediterraneo centrale al netto di qualche temporale di stampo pomeridiano. Vasta saccatura depressionaria che si muove invece tra Europa orientale e Russia occidentale con aria più fresca al seguito.