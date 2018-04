Meteo domani 13 Aprile 2018: piogge e possibili rovesci sulle regioni centro-settentrionali italiane, ampie schiarite al sud

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori tirrenici con locali piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e alto Lazio, schiarite più ampie lungo l’Adriatico. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali fenomeni solo tra Toscana, Umbria e Marche. In serata condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi sia sul Tirreno che sull’Adriatico. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente mossi o molto mossi.