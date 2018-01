Meteo domani 13 gennaio 2018: bel tempo sull’ Italia salvo residui disturbi al sud Italia

Al Centro: Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi lungo le regioni tirreniche, qualche nube in più sui settori adriatici ma con l’assenza di fenomeni significativi. Al pomeriggio persistono condizioni di tempo generalmente stabile e ad ampi tratti soleggiato su tutte le regioni. In serata ancora bel tempo prevalente con cieli in prevalenza sgombri da nubi. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati da nord/nord-ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.