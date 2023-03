Meteo domani 13 marzo: tempo in peggioramento nella notte, con acquazzoni e nevicate sulle Alpi

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione proteso sull’Europa occidentale, con massimi fino a 1020 hPa sulla Penisola Iberica; nel contempo un lobo del vortice polare, porta freddo e maltempo, con una serie di minimi tra Scandinavia e Paesi Baltici. Quest’ultimo pilota una saccatura depressionaria che si spinge verso i Balcani e fino al Mar Egeo, con correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali sul Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per domani, 13 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con locali fenomeni solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, neve sulle Alpi oltre oltre i 1400-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 marzo

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità a tratti compatta sulla Toscana e sulle coste del Lazio. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.