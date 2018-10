Meteo domani 13 ottobre 2018: bel tempo in Italia eccetto sulla Calabria e isole maggiori

Al Centro: Al mattino cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con qualche nube in più attesa lungo l’arco appenninico. In serata persistono condizioni di generale stabilità con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.