Meteo domani 13 settembre 2018: piogge e temporali di nuovo protagonisti in Italia con fenomeni anche intensi.

Meteo Domani 13 Settembre 2018: peggiora il tempo in Italia, piogge e temporali in arrivo – Cedimento dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale con dunque la porta aperta per il transito sull’Italia di una saccatura depressionaria foriera di maltempo e aria più fresca. Piogge e temporali sono attesi sulla nostra Penisola con fenomeni anche intensi specie sul Tirreno. Una goccia di aria fredda in quota è poi presente tra Grecia e Turchia con condizioni di tempo instabile sul Mediterraneo orientale mentre una vasta e profonda circolazione depressionaria insiste alle alte latitudini con valori di pressione al livello del mare fino a 980 hPa sulla Russia settentrionale. Anticiclone in Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. […]