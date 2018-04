Meteo domani 14 Aprile 2018: torna la stabilità sull’ Italia con il sole alternato a nubi in transito, deboli piogge possibili sono in Sardegna durante la serata o nottata.

Meteo domani 14 Aprile 2018: tempo stabile in Italia anche se non sempre soleggiato – 13 Aprile 2018 – Campo di alta pressione in estensione sull’ Italia con valori di pressione in aumento intorno i 1015hPa. Vortice depressionario in azione ancora tra Francia e Spagna con valori pressori minimi anche al di sotto dei 1005 hPa. Valori pressori in ulteriore aumento tra Penisola scandinava ed Europa orientale fino a 1035 hPa,anticiclone delle Azzorre con valori di pressione pari a 1025 hPa stazionario sulla sua sede di origine.