Meteo domani 14 Maggio 2018: maltempo diffuso su molte regioni del Paese, temperature in calo con le correnti di Maestrale.

Meteo domani 14 maggio 2018: piogge diffuse in Italia e temperature in calo – 13 Maggio 2018 – Flusso di correnti umide e instabili si muovono verso l’Europa centrale apportando un determinante calo delle temperature associato a maltempo intenso e temporali di forte intensità. Valori pressori medi in calo sulla nostra Penisola da 1010 hPa a 1000 hPa sulle regioni settentrionali con successivo approfondimento di un centro depressionario tra coste francesi e Mar Ligure. Esteso campo di alta pressione domina la Penisola scandinava con valori pressori anche superiori a 1025 hPa, mentre l’anticiclone delle Azzorre resta fissato nella sua sede naturale con valori pressori massimi oltre i 1030 hPa.