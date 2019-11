Meteo Domani 14 Novembre 2019: temporali, nubifragi e neve in Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta saccatura depressionaria si allunga dall’Atlantico settentrionale fin sull’Europa occidentale dove è presente un minimo con valori al livello del mare fino a 995 hPa sul canale della Manica. Italia lambita da questa perturbazione con acquazzoni, temporali, locali nubifragi e neve attesi a partire dal Nord Ovest, mentre un piccolo minimo sul Tirreno porta qualche pioggia ancora sulle regioni centro meridionali. L’anticiclone delle Azzorre si trova invece nella sua sede naturale in pieno oceano Atlantico con valori al suolo fino a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole, mentre sull’Europa orientale insiste un altro vasto anticiclone con valori di pressione fino a 1030 hPa sulla Russia.

Previsioni meteo per domani, 14 Novembre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli generalmente nuvolosi su tutte le regioni con possibili pioviggini tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo in peggioramento sui settori occidentali con precipitazioni anche intense, irregolarmente nuvoloso altrove. In serata maltempo anche intenso sulle zone centro occidentali con neve in calo fino a 100-300 metri sul Piemonte. Temperature minime in diminuzione e massime stabili. Venti moderati o forti generalmente dai quadranti Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni ma anche neve in Appennino, più asciutto solo sulla Toscana. Al pomeriggio residue piogge tra Lazio, Abruzzo e Marche, tempo stabile sulle altre regioni ma con molte nubi sparse anche compatte. In serata peggiora sulla Toscana con piogge sparse, addensamenti anche compatti altrove ma senza fenomeni. Neve fino a 1700-1800 metri. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti Meridionali od Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.