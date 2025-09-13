Meteo domani 14 settembre: graduale miglioramento del tempo per domenica, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea L’anticiclone delle Azzorre è posizionato in Atlantico con massimi di pressione fino a 1025 hPa. Circolazione depressionaria che si muove con un minimo di pressione al suolo intorno a 985 hPa sull’Islanda, ma che interessa buona parte dell’Europa. Questa porta correnti umide anche sui settori centro-occidentali del continente lambendo la nostra Penisola.

Previsioni meteo per domani, 14 settembre

Al Nord: Al mattino locali piovaschi sull’Alto Adige e sul Friuli-Venezia Giulia; nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo ancora qualche fenomeno sul Friuli. In serata e in nottata stabilità prevalente con ampi spazi di sereno. Temperature minime stazionarie o in diminuzione e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità alta in transito ovunque. In serata ancora condizioni meteo stabili con cieli del tutto sereni. Temperature minime in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne salvo locali addensamenti sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

