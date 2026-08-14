Meteo domani 15 agosto: sole e caldo per il giorno di Ferragosto ma qualche temporale possibile su queste zone

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico che si estende sul Mediterraneo centro-occidentale portando tempo stabile e clima caldo sull’Italia. Campo di alta pressione anche sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1025 hPa sulle Isole Azzorre. Flusso perturbato che scorre invece alle latitudini più settentrionali con un largo minimo di pressione intorno a 1005 hPa sulla Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo qualche addensamento al Nord-Ovest. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità su Alpi e Appennino con possibilità di acquazzoni e temporali specie sui settori alpini, più asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata e nottata torna la stabilità prevalente con ampie schiarite, salvo dei fenomeni residui. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo isolati temporali in sviluppo in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 agosto

Al Sud e sulle Isole: Tempo asciutto al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali rovesci o temporali nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna, poche variazioni altrove. In serata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

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