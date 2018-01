Meteo Domani 15 Gennaio 2018: progressivo peggioramento con neve a bassa quota

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi a tratti compatte su Campania e Molise con deboli piogge e neve oltre i 1000 metri, stabile altrove con nubi e ampie schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota con quotra neve in leggero rialzo sull’Appennino campano e molisano, locali piogge sulla Puglia. In serata nubi in aumento sulla Sardegna, prevalentemente stabile altrove. Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Sud Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

a cura di Martina Rampoldi