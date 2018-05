Meteo domani 15 Maggio 2018: piogge sparse sull’ Italia specie al centro, temperature sotto la media e possibili nevicate sulle Alpi e Appennino.

Meteo domani 15 maggio 2018: maltempo in Italia con piogge diffuse e temperature in calo – 14 Maggio 2018 – Correnti perturbate di matrice nord-atlantica raggiungono l’ Italia apportando un sensibile calo delle temperature e maltempo diffuso. Valori pressori medi in calo sulla nostra Penisola a 1010 hPa sulle regioni settentrionali con un centro depressionario tra coste francesi e Mar Ligure. Esteso campo di alta pressione domina la Penisola scandinava con valori pressori anche superiori a 1025 hPa, mentre l’anticiclone delle Azzorre resta fissato nella sua sede naturale con valori pressori massimi oltre i 1030 hPa.