Meteo domani 15 maggio: saccatura depressionaria verso il Mediterraneo con maltempo in arrivo

Situazione sinottica europea Discesa di aria fredda che interessa l’Europa centro-occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sul Mare del Nord. Affondo che interessa anche il Mediterraneo centro-occidentale portando maltempo e calo termico sull’Italia. Anticiclone delle Azzorre che si posiziona nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime isole.

Previsioni meteo per domani, 15 maggio

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora possibilità di fenomeni soprattutto su Alpi e Triveneto, anche intensi e a carattere di temporale. In serata e in nottata tempo precipitazioni che ancora interessano i settori orientali, graduale miglioramento altrove. Neve fino a 1300-1400 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 maggio

Al Centro: Al mattino tempo instabile su Toscana, Umbria e Marche con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio maltempo in estensione con acquazzoni diffusi, anche intensi e a carattere di temporale. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Molise e Sardegna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, più stabile altrove con nubi sparse e schiarite. In serata e in nottata peggiora con piogge e temporali in arrivo su Campania, Molise e Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.