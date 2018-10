Meteo domani 15 ottobre: possibili piogge ancora al sud Italia, stabile altrove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge localmente molto intense e a carattere di nubifragio sui settori ionici della Calabria, molte nubi altrove con locali piogge su Basilicata e Sardegna nord orientale. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche a Campania orientale, Basilicata e Puglia con precipitazioni di debole o moderata intensità, persistono fenomeni molto intensi sui settori ionici calabresi. In serata situazione invariata con nubi in aumento sulla Sardegna e maggiori schiarite su Sicilia e Campania. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Ventimoderati o forti da est/sud-est. Mari da mossi a molto mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.