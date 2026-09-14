Meteo domani 15 settembre: instabilità che si attarda su alcune regioni d’Italia ma l’alta pressione si espande

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio ancora tempo instabile su zone interne Peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.