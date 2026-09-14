Meteo domani 15 settembre: instabilità che si attarda su alcune regioni d’Italia ma l’alta pressione si espande

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico che si muove tra Europa occidentale e Mediterraneo portando condizioni di tempo stabile, mentre i massimi dell’alta pressione restano sull’Atlantico con valori fino a 1035 hPa. Saccatura depressionaria che si muove tra Islanda e Scandinavia raggiungendo anche le Isole Britanniche con valori al suolo fino a 1000 hPa.
Previsioni meteo per domani, 15 settembre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con della nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 15 settembre
Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio poco da segnalare con cieli sereni e tempo asciutto ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 15 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio ancora tempo instabile su zone interne Peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.