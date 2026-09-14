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Meteo domani 15 settembre: instabilità che si attarda su alcune regioni d’Italia ma l’alta pressione si espande

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 15 settembre 2026: alta pressione e tempo asciutto su buona parte della Penisola ma al Sud ancora qualche acquazzone e temporali sparso

Meteo domani 15 settembre: instabilità che si attarda su alcune regioni d’Italia ma l’alta pressione si espande
Previsioni meteo in Italia per domani 15 settembre 2026

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico che si muove tra Europa occidentale e Mediterraneo portando condizioni di tempo stabile, mentre i massimi dell’alta pressione restano sull’Atlantico con valori fino a 1035 hPa. Saccatura depressionaria che si muove tra Islanda e Scandinavia raggiungendo anche le Isole Britanniche con valori al suolo fino a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con della nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio poco da segnalare con cieli sereni e tempo asciutto ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio ancora tempo instabile su zone interne Peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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Francesco Cibelli

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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