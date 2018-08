Meteo domani 16 agosto 2018: sole al mattino su gran parte d’ Italia, piogge o temporali sparsi al pomeriggio sui settori interni della penisola e isole.

Meteo domani 16 agosto 2018: migliora il tempo in Italia, attenzione tuttavia ai temporali pomeridiani sui settori interni sempre probabili – 15 Agosto 2018 – Una vasta circolazione instabile determina condizioni di generale maltempo in Italia con correnti fresche e instabili che portano acquazzoni, temporali e un generale calo delle temperature da Nord a Sud. Anticiclone delle Azzorre presente invece nella sua sede di origine con valori di pressione pari a 1025 hPa al livello del mare in allungamento verso l’Europa occidentale.