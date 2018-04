Meteo domani 16 Aprile 2018: tempo instabile con piogge e temporali sparsi localmente intensi lungo l’Adriatico

Al Centro: Al mattino molte nubi sparse su tutte le regioni ma con precipitazioni pressoché assenti salvo in alta Toscana e sui settori più meridionali del Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni temporaleschi diffusi e localmente di forte intensità sui rilievi, fenomeni più radi solo sulle aree costiere tirreniche. In serata fenomeni in progressiva attenuazione con residue piogge alternate a schiarite via via più ampie. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.