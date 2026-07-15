Meteo domani 16 luglio: caldo intenso sull’Italia con il promontorio africano, qualche temporale al Nord

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione in pieno Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa a ovest delle Isole Britanniche. Un promontorio di matrice africana insiste invece sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Flusso perturbato che si muove alle latitudini più elevate, a nord della Scandinavia, ma con una saccatura che raggiunge Mare del Nord ed Europa centrale.
Previsioni meteo per domani, 16 luglio
Al Nord: Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni; qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio qualche isolato rovescio sulle Alpi di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Peggiora nella notte con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest in estensione verso est. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 16 luglio
Al Centro: Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori nelle ore mattutine. Al pomeriggio e in serata condizioni invariate con cieli sereni su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo; nel corso delle ore notturne non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 16 luglio
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e le isole per l’intera giornata. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni di rilievo attesi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.