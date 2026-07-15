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Meteo domani 16 luglio: caldo intenso sull’Italia con il promontorio africano, qualche temporale al Nord

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 16 luglio 2026: robusto promontorio africano sul Mediterraneo centro-occidentale con caldo molto intenso, temporali non esclusi al Nord

Meteo domani 16 luglio: caldo intenso sull’Italia con il promontorio africano, qualche temporale al Nord
Previsioni meteo in Italia per domani 16 luglio 2026

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione in pieno Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa a ovest delle Isole Britanniche. Un promontorio di matrice africana insiste invece sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Flusso perturbato che si muove alle latitudini più elevate, a nord della Scandinavia, ma con una saccatura che raggiunge Mare del Nord ed Europa centrale.

Previsioni meteo per domani, 16 luglio

Al Nord: Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni; qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio qualche isolato rovescio sulle Alpi di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Peggiora nella notte con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest in estensione verso est. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 luglio

Al Centro: Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori nelle ore mattutine. Al pomeriggio e in serata condizioni invariate con cieli sereni su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo; nel corso delle ore notturne non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 luglio

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e le isole per l’intera giornata. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni di rilievo attesi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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