Meteo domani 16 marzo: tempo instabile in Italia con maltempo anche intenso su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, salvo una tendenza al miglioramento sulla Sardegna. In serata e nella notte poche variazioni con variabilità asciutta sulla Sardegna e precipitazioni diffuse sulle altre regioni. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.