Meteo domani 16 marzo: tempo instabile in Italia con maltempo anche intenso su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Un vortice depressionario colmo di aria più fredda di estrazione polare si muove tra nord Africa Mediterraneo meridionale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa a sud della Sicilia. Anticiclone delle Azzorre in espansione sull’Europa occidentale con valori di pressione al suolo di circa 1020 hPa. Vasta e profonda area depressionaria alle latitudini più elevata con un minimo di pressione al suolo intorno a 970 vicino l’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 16 marzo
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e degli addensamenti nuvolosi al Nord-Est. Al pomeriggio locali fenomeni sul Triveneto con neve oltre i 1600 metri, asciutto altrove con qualche disturbo nuvoloso. In serata ancora instabilità al Nord-Est con neve fino ai 1000 metri ma in miglioramento nella notte. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 16 marzo
Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con precipitazioni sul versante adriatico e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, maggiori aperture sulla Toscana. Al residui fenomeni sui settori adriatici, graduali schiarite da ovest. In serata e nottata ampie schiarite sul versante tirrenico, ancora delle piogge tra Marche e Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 16 marzo
Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, salvo una tendenza al miglioramento sulla Sardegna. In serata e nella notte poche variazioni con variabilità asciutta sulla Sardegna e precipitazioni diffuse sulle altre regioni. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.