Meteo domani 17 Agosto 2019: tempo stabile in Italia ma con nubi irregolari in transito al pomeriggio

La situazione sinottica sull’Europa

Flusso atlantico in scorrimento attraverso tutta l’ Europa con parziale coinvolgimento anche dell’Italia dove le temperature si assestano su valori attorno alle medie o poco sotto. Qui un promontorio di alta pressione assicura condizioni meteo stabili. Una profonda depressione è in azione invece tra il Regno Unito e l’ Islanda con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa, mentre una saccatura e condizioni meteo instabili la troviamo sull’Europa orientale, tra la Romania e l’Ucraina.

Previsioni meteo per domani, 17 Agosto 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito, cin ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio il tempo continuerà ad essere asciutto si tutte le regioni ma con molte nubi sparse a tratti anche compatte. In serata non sono attesi fenomeni di rilievo ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le zone per nubi in transito. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità con sole prevalente salvo qualche nube in transito su tutte le zone. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti Nord Occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.