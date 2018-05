Meteo domani 17 maggio 2018: rovesci o temporali pomeridiani sulle regioni centro-settentrionali italiane

Al Centro: Al mattino tempo stabile sia sulle coste che sulle zone interne con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno. Al pomeriggio tempo instabile sugli Appennini con temporali sparsi in estensione verso l’Adriatico, più asciutto sul Tirreno salvo qualche acquazzone sulle zone interne. In serata fenomeni in progressivo esaurimento eccetto qualche pioggia residua sull’Appennino. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli da Sud o da Est. Mari poco mossi o localmente mossi.