Meteo domani 17 Marzo 2018: precipitazioni diffuse in Italia e localmente intense, neve sulle Alpi e Appennino

Al Centro: Al mattino esteso fronte perturbato attraversa tutti i settori con piogge diffuse a tratti di forte intensità su Umbria e Marche. Al pomeriggio spazio a maggiore variabilità sulle regioni tirreniche con qualche schiarita in più alternata a brevi rovesci, nubi compatte altrove e precipitazioni via via meno intense. In serata attesi rovesci sparsi specie sui settori interni di Toscana, Lazio e Umbria, clima più asciutto sulle regioni adriatiche. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti Occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.