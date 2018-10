Meteo domani 17 ottobre: maltempo in Sardegna, deboli piogge sparse sul resto d’ Italia

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori e deboli piogge sul basso Lazio e Marche. Al pomeriggio piogge sparse eccetto in Umbria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, cieli nuvolosi ma asciutto lungo le coste adriatiche. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.