Meteo domani 18 agosto: tempo più stabile in Italia ma caldo contenuto e locali temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea
Robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle omonime Isole si espande verso Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, portando un miglioramento delle condizioni meteo anche sull’Italia. Una circolazione depressionaria con valori minimi intorno a 1000 hPa si muove invece sulla Scandinavia, pilotando una saccatura con aria più fresca verso l’Europa orientale. Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-elevate con diversi minimi di pressione al suolo, fino a 1000 hPa tra Islanda e Isole Britanniche.
Previsioni meteo per domani, 18 agosto
Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo; isolati fenomeni possibili sul Veneto; in serata e in nottata velature in transito su Piemonte e Lombardia, stabilità diffusa su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 18 agosto
Al Centro: Al mattino sole prevalente su tutti i settori salvo qualche isolato piovasco sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e basso Lazio, nessuna variazione altrove; in serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 18 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo con piogge diffuse sulle zone interne delle regioni peninsulari; in serata rapido miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, Sardegna asciutta per tutta la giornata. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.