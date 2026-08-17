Meteo domani 18 agosto: tempo più stabile in Italia ma caldo contenuto e locali temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea Robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle omonime Isole si espande verso Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, portando un miglioramento delle condizioni meteo anche sull’Italia. Una circolazione depressionaria con valori minimi intorno a 1000 hPa si muove invece sulla Scandinavia, pilotando una saccatura con aria più fresca verso l’Europa orientale. Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-elevate con diversi minimi di pressione al suolo, fino a 1000 hPa tra Islanda e Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 18 agosto

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo; isolati fenomeni possibili sul Veneto; in serata e in nottata velature in transito su Piemonte e Lombardia, stabilità diffusa su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 18 agosto

Al Centro: Al mattino sole prevalente su tutti i settori salvo qualche isolato piovasco sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e basso Lazio, nessuna variazione altrove; in serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 18 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo con piogge diffuse sulle zone interne delle regioni peninsulari; in serata rapido miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, Sardegna asciutta per tutta la giornata. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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