Meteo domani 18 gennaio: maltempo su nord-ovest e regioni meridionali, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria con aria più fredda che si allunga verso la Penisola Iberica e il nord Africa, con un diversi minimi di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Vasto e robusto anticiclone presente tra Russia ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1045 hPa. Aria più fredda scorre lungo il bordo meridionale fino a raggiungere Mar Nero, Turchia e poi anche Balcani. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1035 hPa.

Al Nord: Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose oltre i 1300 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti su tutti i settori. In serata e in nottata attese precipitazioni su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Cieli in prevalenza coperti sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo, peggiora nella notte con acquazzoni specie sui settori Adriatici.. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Precipitazioni specie sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

