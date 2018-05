Meteo domani 18 Maggio 2018: instabilità pomeridiana sull’ Italia centro-settentrionale con locali rovesci o temporali, per il resto sole prevalente.

Meteo domani 18 maggio 2018: sole prevalente al mattino in Italia, rovesci e temporali sparsi al pomeriggio sui settori interni – 17 Maggio 2018 – Un centro depressionario con valori pressori minimi di 1005 hPa è ancora saldo sull’Europa centro-orientale favorendo condizioni di tempo diffusamente instabile in diversi Paesi. Circolazione instabile in quota presente sul Nord Africa occidentale con associato minimo barico di circa 1005 hPa, scorre al di sotto di una vasta rimonta anticiclonica di origine azzorriana in spostamento verso l’Ovest europeo e le Isole britanniche, con valori pressori medi nell’ordine dei 1025 hPa.