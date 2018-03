Meteo domani 18 Marzo 2018: maltempo da Nord a Sud, con piogge intense e quota neve in progressivo calo

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni anche nevose diffuse su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità con piogge, rovesci e nevicate sia sulle Alpi che sugli Appennini. In serata insistono le precipitazioni su tutti i settori con fenomeni localmente intensi specie sull’Emilia Romagna. Neve in calo fino anche a 500-700 metri su Alpi e Appennino. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati Nord Orientali. Mari generalmente molto mossi.