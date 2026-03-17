Meteo domani 18 marzo: goccia fredda porta maltempo invernali su parte dell’Italia con neve a quote relativamente basse

Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio e neve fino a quote di bassa montagna, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora maltempo al Sud e sulla Sicilia con neve oltre i 900-1000 metri, asciutto sulla Sardegna con ampie schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.