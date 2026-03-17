Meteo domani 18 marzo: goccia fredda porta maltempo invernali su parte dell’Italia con neve a quote relativamente basse

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione tra Mare del Nord e Paesi Baltici con massimi al suolo fino a 1030 hPa, favorendo un flusso di correnti orientali in azione retrograda su Europa e Mediterraneo. Una goccia fredda si muove sul Mediterraneo centrale portando maltempo invernale in Italia. Circolazione depressionaria anche sul basso Atlantico con minimo al suolo di circa 1005 hPa tra Isole Azzorre e Penisola Iberica. Robusto anticiclone invece sull’Atlantico occidentale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Vortice depressionario colpevole del maltempo dei giorni scorsi che oramai si muove tra Libia ed Egitto
Previsioni meteo per domani, 18 marzo
Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse su Emilia Romagna e Nord-Ovest con neve in Appennino fin verso gli 800 metri e fino ai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio ancora maltempo su Emilia Romagna e residui fenomeni sulle Alpi occidentali, con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata tempo in miglioramento con anche schiarite al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 18 marzo
Al Centro: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse sul versante adriatico, neve in Appennino fin verso i 700 metri, variabilità asciutta sul versante tirrenico. Al pomeriggio fenomeni in sconfinamento sul Lazio. In serata e nella notte ancora maltempo sul versante adriatico con neve oltre i 900-1000 metri, migliora altrove con schiarite. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 18 marzo
Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio e neve fino a quote di bassa montagna, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora maltempo al Sud e sulla Sicilia con neve oltre i 900-1000 metri, asciutto sulla Sardegna con ampie schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.