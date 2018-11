Meteo domani 18 Novembre: domenica con acquazzoni e neve sui rilievi al Centro-Sud, temporaneamente più stabile al Nord

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sia sui settori Peninsulari che sulla Sardegna, più asciutto solo in Campania e Sicilia. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile salvo che sulle coste tirreniche e sulla Sicilia con invece cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo in momentaneo miglioramento con ancora fenomeni solo sull’Adriatico e sulla Sardegna. Neve oltre 1100-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti Nord Orientali. Mari da molto mossi ad agitati.