Meteo domani 18 ottobre: ampi spazi di sereno al centro-nord, coperto al sud con qualche pioggia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi ma con tempo per lo più asciutto, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sicilia meridionale e locali fenomeni in Appennino. Tra la serata e la notte peggiora su Sicilia e Calabria con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.