Meteo domani 18 ottobre: ampi spazi di sereno al centro-nord, coperto al sud con qualche pioggia

Situazione sinottica europea
Lacuna barica presente sul Mediterraneo centrale con vortice di bassa pressione che si muove dal Tirreno meridionale verso lo Ionio porta ancora maltempo al Sud Italia, più stabile altrove. Campo di alta pressione più ad ovest con massimi al suolo che si estendono tra le Isole Britanniche ed il Mare del Nord con valori fino a 1025 hPa. Profonda circolazione depressionaria che si muove invece sul Mar di Barents con un minimo intorno a 980 hPa e che convoglia aria fredda in discesa sulla Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 18 ottobre
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali foschie o addensamenti bassi sulle pianure. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e qualche nube sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ed ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 18 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente salvo locali addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Appennino. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 18 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi ma con tempo per lo più asciutto, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sicilia meridionale e locali fenomeni in Appennino. Tra la serata e la notte peggiora su Sicilia e Calabria con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
